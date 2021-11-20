Столкновение Mercedes-Benz, BMW и Volvo: автоблогер Саид Губденский погиб в ДТП

Страшная авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве.

Стало известно о гибели популярного автоблогера Саида Губденского в центре столицы около метро «Кутузовская».

Аварии на Кутузовском проспекте нередки. Не так давно модель и участница «Холостяка» Виктория Короткова насмерть сбила человека на своем Гелендвагене.

А в субботу, 20 ноября разбился насмерть автоблогер Саид Губденский. Причиной аварии стала так называемая игра в шашки на дороге.

Саид привысил скорость и выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Блогер врезался на BMW M4 Competition в другие машины. В результате пострадали еще и Mercedes-Benz с Volvo.

Удар от столкновения машин был таким сильным, что блогер вылетел из автомобиля и умер на месте. Позже стало известно, что и пассажир BMW скончался.

Ролик с места ДТП опубликовал Telegram-канала Mash.

Напомним, ранее Ксения Собчак попала в страшную аварию. Водитель телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, водительница которой умерла в результате ДТП.

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