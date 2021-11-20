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«Я забыла как дышать»: Туриченко настолько вжился в образ рокера, что чуть не свел с ума коллег в «Шоумаскгоон»

Певец участвует в проекте «Шоумаскгоон».

«Я забыла как дышать»: Туриченко настолько вжился в образ рокера, что чуть не свел с ума коллег в «Шоумаскгоон»
Кирилл Туриченко в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко стал участником популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В финальном выпуске певец настолько вжился в образ рокера, что до глубины души удивил своих коллег.

«Я забыла как дышать! Ты меня так поразил» — отметила Диана Анкудинова.

«Искренность — это твой конек», — заметила Карина Кокс.

Кирилл Туриченко в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Кирилл Туриченко в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Кирилл Туриченко принял участие во втором сезоне шоу «Маска» в роли Носорога. Его лирические номера в каждом выпуске хвалили члены жюри. В одном из выпусков он исполнил «Мой рай» певицы МакSим, а позже даже снял клип на эту песню.

В «Шоумаскгоон» Туриченко придерживается той же линии и выбирал красивые лирические композиции. За это его и хвалили коллеги по программе.

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