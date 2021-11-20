Деловая малышка: Ханна похвасталась повзрослевшей дочерью

Артистка нарядилась с наследницей в одинаковые комбинезоны люксового бренда.

Исполнительница Ханна опубликовала на личной странице в Instagram свежее фото с дочерью Адрианой. Малышка подросла и стала подражать успешной маме.

Ханна облачилась в комбинезон французского модельера Marine Serre. Артистка позировала в люксовом костюме и с кепкой на голове в своем Rolls-Royce.

Дочь Ханны тоже захотела комбинезон модного бренда. Адриана пародировала маму с телефоном в руках.

«Вроде такая маленькая и уже такая взрослая. Похожа на меня?», – поинтересовалась Ханна.

Ханна увидела в малышке себя. А вот фолловеры ответили певице, что Адриана – настоящая копия своего отца. Как и бизнесмен Пашу, Адриана привыкла командовать и решать дела.

«Ну, тут прям Пашу, дела-делишки разруливает», «Папина копия», «Копия папы, с душой мамы», «На папу очень очень похожа», «Тут Пашу 100%», «Это копия Пашу», «Папина дочка, но стильная, как ее мамочка», «Такая деловая колбасень. Больше на Пашу похожа», «Деловая мадмуазель», – отметили поклонники.

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