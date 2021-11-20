«Жить в мире без горя»: Лиза Арзамасова заговорила о печали на фоне сообщений о смерти Валерия Гаркалина

Знаменитость тяжело приняла тот факт, что артиста больше нет.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Ильи Авербуха появилась запись, в которой актриса порассуждала о быстротечности жизни. Лиза Арзамасова сожалеет о смерти Валерия Гаркалина.

Арзамасова, как и некоторые другие актеры театра и кино, публично высказалась об уходе из жизни Гаркалина.

«Не могу справиться со своими эмоциями, когда узнаю о печальных судьбах – и близких, и далеких, а иногда и далеких близких. Так драгоценна жизнь. Так хочется жить осознанно каждый день. Беречь все и всех, кого ты любишь, беречь свое здоровье, насыщать жизнь красивыми событиями», – призналась Лиза.

Арзамасова задумалась о ценности жизни на фоне печального известия.

«Понимаю, что все хотят одного и того же. И не у всех у нас получается в силу разных причин: у кого-то в силу обстоятельств, у кого-то из-за болезни, у кого-то из-за неверного выбора. Я не знаю, из-за чего… Но быть счастливыми и жить долго хотят все! И классно было бы жить в мире без горя, в гармонии, только с добрыми новостями», – резюмировала Арзамасова.

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