Костюшкин рассказал, как на дне рождения Вайкуле он полез на стол и рухнул на Пугачеву

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин – главная звезда популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». Певец не стал победителем, но он запомнился другим – своим чувством юмора и артистизмом.

В финальном выпуске Костюшкин решил рассказать забавную историю из прошлого. Оказывается, на дне рождении Лаймы Вайкуле он зачем-то полез танцевать на стол, не удержался и рухнул всем весом на Аллу Пугачеву.

«Ты не представляешь, что я тогда выслушал о тебе», — пошутил приглашенный гость выпуска Игорь Крутой. «Вы не представляете, что о себе я потом узнал в Интернете», — отметил Стас.

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