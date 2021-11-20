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Паршута чуть не повредила связки, исполняя бессмертный хит Билана

Певица участвует в проекте «Шоумаскгоон».

Паршута чуть не повредила связки, исполняя бессмертный хит Билана
Юлия Паршута в «Шоумаскгоон». Фото: Инстаграм

Юлия Паршута – одна из главных звезд популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В финальном выпуске певица исполнила бессмертный хит Димы Билана «На берегу неба».

Приглашенный гость выпуска Игорь Крутой отметил, что номер ему понравился и, по его мнению, Юлия выбрала сложную песню.

«Я очень люблю этот хит Билана. В нем можно показать все вокальное мастерство», — отметил продюсер.

Паршута действительно удачно исполнила номер. Временами она так напрягалась, что чуть не повредила голосовые связки.

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