«Ох, лиф со стразами»: Каменских в шелковом костюме с перьями обнажила округлый бюст на публике

Певица на съемках шоу «Маска» продемонстрировала наряд с лампасами в стиле хип-хоп див.

Настя Каменских уже давно строит сольную карьеру. После успешного дуэта с Потапом она не теряет хватку и делает все, чтобы привлекать к себе внимание. Певица выучила испанский язык, а ее наряды порой выглядят еще более откровенно.

Она похудела к свадьбе и теперь старается держать себя в форме. Примечательно, что артистка не стесняется демонстрировать красоту своей фигуры.

Недавно Настя покрасовалась в платье на завязках. Она зачастую экспериментирует со стилем. На этот раз певица предстала на съемках украинской версии шоу «Маска».

Она облачилась в шелковый костюм изумрудного цвета со спортивными лампасами на брюках и перьями на жакете. Каменских устроила дефиле, игриво приспустив жакет на запах. Она блеснула бюстом в лифе со стразами.

«Продолжаем разгадывать наши „Маски“ вместе. Фантастически красивое и самое загадочное шоу», — написала звезда.

Поклонники удивились такому яркому и необычному наряду в стиле хип-хоп див. Многие также оценили декольте певицы. «Шикарный образ», «Ну как же ты прекрасна», «Сладкие формы», «Ох, лиф со стразами», «Сочная такая», «Манящее декольте», «Грудь как два шара», «Выглядите потрясно», «Ну это роскошно», «Бюст такой упругий и лоснящийся», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.