«Я тебя люблю!»: Анкудинова сделала сенсационное признание участнику «Шоумаскгоон»

И это не Стас Костюшкин.

НТВ стартовал финал популярного проекта «Шоумаскгоон». В каждом выпуске не обходилось без сенсационных заявлений и последний – не стал исключением. 18-летняя Диана Анкудинова, комментируя выступление своего конкурента Анатолия Цоя, призналась ему в любви.

«Я тебя люблю, Толь, — робко сказала она. – Я тебя люблю как артиста и как человека! Ты мое главное открытие в этом шоу».

Цой явно не ожидал такого признания. Певец немного засмущался на сцене.

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