Засмущала всех: Ани Лорак в «золотом» платье в пол засветила изящные бедра на публике

Ани Лорак является одной из самых популярных и высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она много гастролирует и каждый раз подбирает себе женственные образы.

На днях певица поразила поклонников, надев латексный костюм. В 43 года она обладает стройной фигурой, которую не боится подчеркивать Но в ее гардеробе также есть брючные костюмы, пальто и куртки, в которых она ходит в обычной жизни.

19 ноября Лорак стала гостьей на праздничном концерте в Кремле. Канал «Муз-ТВ» отметил свой 25-летний юбилей. По такому случают собралось много звезд: Ольга Бузова, Алсу, Наталья Подольская и другие известные персоны. Для особенного вечера Лорак выбрала золотое платье в пол с разрезом. Наряд с легким мерцанием подчеркнул ее изгибы фигуры и позволил засветить изящные бедра.

С певицей захотели запечатлеться Филипп Киркоров и Николай Басков. В коридоре Кремля оказалась Лера Кудрявцева, которая сначала отказывалась с ними позировать, так как посчитала, что Лорак ее затмить. Певице своим роскошным нарядом удалось всех смутить.

Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многие отметили, что ее образ был одним из самых эффектных на концерте. «Вы шикарная», «Рядом с вами все меркнут», «Ну прелесть же», «Ваши формы бесподобны», «Лерочка даже смутилась», «Как же вам идут вечерние платья», «От такой красоты можно ослепнуть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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