Актер Георгий Шахет из «Кабачка «13 стульев» умер от тяжелой болезни

20 ноября стало известно, что ушел из жизни Георгий Шахет. Многие зрители его знали по таким картинам, как «20 декабря», «Хождение по мукам», «Николай Вавилов», а также сериалам «Есенин», «Штрафбат». Но особую известность ему принесла роль пана Марека в комедийной передаче «Кабачок «13 стульев».

больше по теме Стало известно, где и когда простятся с Валерием Гаркалиным Место похорон актера пока не известно.

Новостью о смерти 75-летнего артиста сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Отмечается, что Шахет сильно болел.

«14 ноября на 76 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту», — написано в сообщении.

Напомним, что актер учился в Высшем театральном училище им. Б. Щукина. Потом ему удалось сняться в более 20 разных кинокартин.

Добавим, что 20 ноября умер Валерий Гаркалин. Последние жни жизни актер провел в больнице. 68-летний Гаркалин находился в коме. Неделю назад его состояние ухудшилось. Врачи не смогли его спасти. Отметим, что наибольшую популярность ему принесла роль в фильме «Ширли-Мырли».

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