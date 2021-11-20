«Первые шаги»: Пригожин поделился трогательными кадрами с внучкой Валерии

Дочка Арсения Шульгина в январе отметит первый день рождения. Валерия много времени проводит с внучкой.

Иосиф Пригожин уже давно счастлив в браке с Валерией. У них общих детей, но продюсер воспринимает как родных наследников жены от прошлых отношений.

Не так давно они посетили Дубай, где день рождения отметил младший сын певицы Арсений Шульгин с женой Лианой. Тогда звезда продемонстрировала модный образ. Многие поклонники отметили, что она выглядит очень молодо.

Примечательно, что в начале года Валерия стала бабушкой. У Арсения родилась дочка Селин. Малышка теперь является главной отрадой в семье. Певица часто приезжает, чтобы проведать внучку. А теперь Пригожин поделился трогательными кадрами. На видео он держит за ручки Селин, облаченную в розовые лосины. Малышка уверенно идет по гостиной. При этом Иосиф заботливо ей помогает.

«Первые шаги», — написал он.

Ролик умилил пользователей Сети. многие отметили, что муж Валерии очень хороший дедушка. «Какие вы милые бабушка и дедушка!», «Какая прелесть», «Как же быстро растут дети», «Вот истинное счастье», «Иосиф, вам так идет быть дедушкой», «Вот бы всем деткам таких дедушек», — прокомментировали пост подписчики.

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