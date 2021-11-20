«Она заслужила это место»: Муцениеце защитила Бородину от критики

Агата Муцениеце защитила Ксению Бородину от критики на шоу «Ледниковый период». Девушки встали на коньки впервые и быстро учатся, однако все равно подвергаются жесткой оценке.

Больше всех достается Ксении Бородиной. Ее постоянно сравнивают с Ольгой Бузовой, которая участвовала в предыдущем сезоне, критикуют за фигуру и отсутствие артистичности. За коллегу вступилась Агата Муцениеце.

«Ксюша себя преодолевает невероятными темпами, она проделала большую работу и продолжает стараться. Она заслужила это место. Это суровая реальность данного шоу», — высказалась актриса в интервью WMJ.

Агате тоже приходится нелегко. Жюри также подвергали ее критике даже за то, как она завязывает коньки. У коллег по льду огромная фанатская база, которые горячо болеют за своих кумиров. Девушке же приходится идти к успеху опираясь исключительно на свое мастерство.

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