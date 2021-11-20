Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» ответили хейтерам, строчащим в Сети гадкие комментарии

Евгения Медведева и Даня Милохин в восьмом выпуске «Ледникового периода» подняли актуальную для всех участников шоу тему хейта в соцсетях. Идея номера принадлежала Жене, она же изобразила анонимного хейтера, строчащего гадкие комментарии звезде – Дане Милохину.

«Я поражена, как можно за неделю поставить такой номер! – призналась Алла Духова. – Вы абсолютно гармоничная пара. А какие шаги, какая работа корпусом, у Дани тело дышит. Поклониться вам до земли».

Татьяна Тарасова тоже очень симпатизирует Дане Милохину. Она признала, что тиктокер потрясающе катается для своих лет.

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