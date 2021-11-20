Провалила номер: на Бородину во время выступления в «Ледниковом периоде» напали панические атаки

В восьмом выпуске «Ледникового периода» участники катались под кавер-версии популярных песен. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, перепачканные копотью, спасались от апокалипсиса.

Ведущая «Дома-2» так перенервничала перед выступлением, что пережила приступ панической атаки, в чем призналась Илье Авербуху, когда тот раскритиковал ее выступление.

«А почему ты не прошлась? Мы же говорили об этом!» — недоумевал Авербух. «Я не смогла, у меня начались панические атаки», — заявила Бородина.

Жюри снова поставили этой паре низкие оценки. У Бородиной, как уже много раз говорилось, страдает техника.

«Раз уж вы остались, то хочется, чтоб более уверенно стояли на коньках», — отметила Татьяна Навка.

Напомним, Бородина с Соловьевым попали в номинацию на выбывание. Однако зрители решили попрощаться в этот раз с Никитой Пресняковым и Натальей Забияко.

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