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Провалила номер: на Бородину во время выступления в «Ледниковом периоде» напали панические атаки

Ведущая «Дома-2» по-прежнему демонстрирует слабые результаты.

Провалила номер: на Бородину во время выступления в «Ледниковом периоде» напали панические атаки
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

В восьмом выпуске «Ледникового периода» участники катались под кавер-версии популярных песен. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, перепачканные копотью, спасались от апокалипсиса.

Ведущая «Дома-2» так перенервничала перед выступлением, что пережила приступ панической атаки, в чем призналась Илье Авербуху, когда тот раскритиковал ее выступление.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

«А почему ты не прошлась? Мы же говорили об этом!» — недоумевал Авербух.

«Я не смогла, у меня начались панические атаки», — заявила Бородина.

Жюри снова поставили этой паре низкие оценки. У Бородиной, как уже много раз говорилось, страдает техника.

«Раз уж вы остались, то хочется, чтоб более уверенно стояли на коньках», — отметила Татьяна Навка.

Напомним, Бородина с Соловьевым попали в номинацию на выбывание. Однако зрители решили попрощаться в этот раз с Никитой Пресняковым и Натальей Забияко.

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