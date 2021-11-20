«Это мучительно больно, что уходят такие актеры»: Александра Захарова — о смерти Валерия Гаркалина

Александра Захарова поделилась своими воспоминаниями о том, каким был Валерий Гаркалин. Актриса призналась, что была не так близко знакома с умершим. Однако Захарова запомнит актера ка человека доброго и талантливого.

«Сердце сжимается. Такой потрясающий актер, такой удивительный человек, удивительной широты, доброты, таланта и такой молодой. Конечно, он мог подарить ещё очень много творческих работ. Очень больно от этого. Он накрывал такой любовью, добротой и участием. Уникальный артист: разный, характерный, героический… В нем как-то это сочеталось. Очень жалко. Это мучительно больно, что уходят такие актеры, такие люди», — поделилась актриса с Teleprogramma.pro.

Валерий Гаркалин не смог победить коронавирус. 67-летний актер больше месяца боролся с болезнью. В 2009 году умерла жена Гаркалина. У актера осталась дочь Ника.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.