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«Говорят, что мы похожи»: Гоген Солнцев запечатлелся с беременной красавицей-женой

Фрик счастлив со своей новой супругой.

«Говорят, что мы похожи»: Гоген Солнцев запечатлелся с беременной красавицей-женой
Гоген Солнцев. Фото: Globallookpress.com

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок с молодой беременной женой – Полиной Терешкович. Надо отметить, что парочка очень сильно похожа друг на друга.

Гоген Солнцев с женой
Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev/

«Говорят, что мы похожи. А вы как думаете?»

Гоген Солнцев

«Полина стала какой-то бабкой», «На маму свою она похожа по факту», «Та же бабка. Только улучшенная версия», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев развелся со своей предыдущей женой Екатериной Терешкович, которая старше его на 26 лет. О судьбе пенсионерки сейчас ничего неизвестно. При этом Терешкович обещала упечь бывшего мужа за решетку. Она считает, что он сломал ей жизнь.

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