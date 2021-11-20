«Говорят, что мы похожи»: Гоген Солнцев запечатлелся с беременной красавицей-женой

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок с молодой беременной женой – Полиной Терешкович. Надо отметить, что парочка очень сильно похожа друг на друга.

«Говорят, что мы похожи. А вы как думаете?» Гоген Солнцев

«Полина стала какой-то бабкой», «На маму свою она похожа по факту», «Та же бабка. Только улучшенная версия», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев развелся со своей предыдущей женой Екатериной Терешкович, которая старше его на 26 лет. О судьбе пенсионерки сейчас ничего неизвестно. При этом Терешкович обещала упечь бывшего мужа за решетку. Она считает, что он сломал ей жизнь.

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