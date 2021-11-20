«Мой топ за последние пару лет»: Сабина Ахмедова поделилась любимыми сериалами

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Сабина Ахмедова не только играет в фильмах с множеством эпизодов, но и с удовольствием смотрит их.

Актриса опубликовала на личной странице в Instagram список сериалов, которые она лично рекомендует к просмотру.

«Поступила просьба дать список моих любимых сериалов. Вот мой топ за последние пару лет. Их точно намного больше, но это то, что пришло на ум в первую очередь», – отметила Сабина.

Артистка начала с «Мейр из Исттауна». Ахмедова выбрала этот сериал из-за «очень сильной и совершенно гениальной в нем Кейт Уинслет».

Далее в списке оказались картины «Я знаю, что это правда» и «Уборщица. История матери-одиночки».

Также Сабина советует сериалы «Наследники», «Охотник за разумом» и «Простые люди».

Многосерийные фильмы «Корона», «Белый лотос» и «Дес» также оказались в списке Ахмедовой.

Отдельно актриса выделила следующие работы: «Разрабы», «Загрузка», «Мессия и «Дивный новый мир». Эти сериалы Ахмедова отметила как фильмы с «интересной концепцией».

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