«Безумно тяжело»: Ирина Безрукова почтила память Валерия Гаркалина

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей жены Сергея Безрукова –Ирины Безруковой – появилась запись, в которой знаменитость выразила слова соболезнования родным Валерия Гаркалина.

Безрукова с трудом верит в смерть коллеги. Артистка не может привыкнуть, что о Валерии Борисовиче теперь придется говорить в прошедшем времени.

«Ушел от нас еще один великий артист, Валера Гаркалин. Добрый, светлый, неповторимый. Я видела Валеру и в театре и в кино, и мы снимались в сериале «Участок»», – заявила Безрукова.

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«Знаете, что грустно? Безумно тяжело говорить в прошедшем времени о человеке, который занял большое место в душах многих людей. При воспоминаниях о котором люди улыбаются. И если есть за чертой жизни что-то еще, то хочется, чтобы Валера оказался в самом светлом, безоблачном и волшебном месте», – пожелала Ирина.

Напомним, ранее стало известно о завещании актера Валерия Гаркалина. Артист успел позаботиться о дальнейшей судьбе дочери Ники и внуков Тимофея и Екатерины.

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