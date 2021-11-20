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Продолжил разрушать каноны: Александр Градский в очередной раз нарушил правила шоу «Голос»

На сцену во время поединков в его команде вышли трое участников, а не двое.

Продолжил разрушать каноны: Александр Градский в очередной раз нарушил правила шоу «Голос»
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Певец Александр Градский в эфире шоу «Голос» на Первом канале продолжил рушить все правила проекта, которые были здесь ранее установлены.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Во время поединков в его команде вопреки правилам на сцену вышли не двое участников, а трое. То есть, по сути, это были уже нокауты, в которых обычно как раз поют тройками.

Исполнитель поручил Мирославе Кочевой, Марине Моисеевой и Адильхану Макину спеть шлягер Аллы Пугачевой «Ты на свете есть». В итоге он пропустил в следующий этап Мирославу.

Ранее Александр Градский в ходе слепых прослушиваний взял себе в команду тринадцать артистов вместо положенных по правилам двенадцати. Многие были удивлены таким его поведением.

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Александр ГрадскийАлександр Градский последние новостиАлла ПугачеваМирослава КочеваяШоу "Голос"