«Очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой»: установлено, как начался пожар в квартире певицы

Артистка сейчас находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Установили, как начался пожар в доме Марины Хлебниковой. Певица заснула с непотушенной сигаретой. Огнем была охвачена вся комната. Очагом возгорания считают кровать артистки. Хлебникова получила многочисленные ожоги и отравление угарным газом.

«Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой», — сообщили экстренные службы ТАСС.

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17 ноября певица только вернулась в Москву с гастролей. Пожар начался вечером 18 ноября. Кроме Марины Хлебниковой пострадал еще один человек. Сейчас артистка госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

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