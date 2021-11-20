«Похожи?»: Яна Рудковская показала младшего сына в куртке, которую раньше носил Гном Гномыч

Среди последних публикаций личного микроблога жены Евгения Плющенко – Яны Рудковской – появилась запись, в которой дети знаменитости позировали в одинаковых куртках. Вернее, в одной и той же куртке.

Яна показала архивное видео Саши Плющенко в темно-синей куртке с капюшоном гномика. А затем представила ролик с участием младшего сына Арсения.

Малыш в куртке старшего брата тоже вышел на прогулку в сад возле загородного дома Рудковской и Плющенко.

«Арсений Плющенко в 2021 году и Александр Плющенко в 2014 году. Похожи?», – поинтересовалась Рудковская.

«Старший папин! Младший мамин! Славные гномики», «Точная копия старшего брата», «Младший больше на Вас похож, а Саша на Евгения», «Похожи, конечно, но Арсюша больше на маму похож, милые детки», «Здорово, когда младшенький донашивает. Это так мило», – написали поклонники семьи Яны Рудковской.

Напомним, ранее Яна Рудковская по советам модного эксперта Александра Васильева нарядилась в мандариновый костюм. Продюсер представила утепленный комплект из куртки и и брюк свободного кроя.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.