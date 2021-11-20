«Я растеряна»: Ани Лорак рассказала о своем разбитом сердце в песне

43-летняя исполнительница Ани Лорак не часто рассказывает о своей личной жизни. Однако недавно исполнительница спела о предательстве бывшего возлюбленного Марата Налчаджиоглу.

Лорак выпустила mood-видео на свой свежий хит «Верила». Строчки из этой песни напрямую связаны с изменами экс-избранника артистки.

«Во мне погас огонь и ясно,/ Что ты не мой, что все напрасно / Играй, играй со мною дальше,/ Я разбита и растеряна. /В тебе так много фальши./А я верила»», – спела Ани Лорак.

Знаменитость предстала в ролике в нескольких нарядах: дины мини, с глубоким декольте и открытой спиной.

Ани Лорак оставила между строками воспоминания о представьте бывшего возлюбленного и отца своей дочери Софии.

А вот Мурат Налчаджиоглу недавно сделал предложение молодой визажистке. Девушку зовут Лилия. Как и предыдущая пассия предпринимателя – модель Яна Беляева – невеста бизнесмена обладает точеной фигуркой.

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Напомним, ранее Ани Лорак продефилировала в пальто с опущенными плечиками и ультрамодных босоножках Versace.

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