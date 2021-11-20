«Она расплакалась»: Меган Маркл рассказала, как отметила Хеллоуин с семьей

Меган Маркл рассказала, как отметила Хеллоуин с семьей. Сейчас актриса с мужем — принцем Гарри — живет в США. Невестка Елизаветы II нарядила двухлетнего Арчи и пятимесячную Лилибет в костюмы.

«В этом году Арчи нарядился в костюм динозавра, на Лилибет был костюм скунса, но ее хватило на 5 минут, потом она расплакалась, и мы ее переодели», — поделилась Меган на «Шоу Эллен Дедженерес».

Королева Великобритании видела Арчи последний раз до пандемии. Новорожденную внучку венценосный бабушке еще не показывали ни разу. Кажется маленькая Лилибет будет единственным потомком королевы, чьи крестины пройдут не при дворе.

Отмечали Хеллоуин и в семье внучки Елизаветы II. Принцесса Евгения нарядила своего сына в костюм милого монстра. На снимке 6-месячный Огюст играет с плюшевым миньоном.

«Интересно, о чем они говорят?» — умиляется молодая мама в своем Instagram.

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