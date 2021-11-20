«Ушел мой мастер»: Мария Кожевникова поблагодарила Валерия Гаркалина за свою карьеру

Актриса Мария Кожевникова высказалась после смерти Валерия Гаркалина. Знаменитость была ученицей театрального педолога.

Кожевникова рассказала, каким запомнила артиста еще со студенческих времен.

«Сегодня ушел мой мастер Валерий Борисович Гаркалин! Гениальный, искрометный, ему было подвластно любое перевоплощение, при этом у него была огромная, добрая и тонкая душа», – заявила Кожевникова.

Мария вспомнила, как ранее была немного обижена на своего педагога. Гаркалин не сразу увидел в Кожевниковой творческий потенциал и не допустил до съемок. Однако позже артист изменил свое мнение.

«Я немного таила разочарование до того момента, как в мае 2019 мы случайно встретились с Валерием Борисовичем на передаче «Сегодня вечером». Он меня обнял по-отечески и так просто сказал: «Прости, что не поверил в тебя, ты молодец!». В этот момент я ощутила себя маленьким трехлетним ребенком, которого прощают за детскую провинность и сзади выросли крылья! Этот момент, его глаза, голос и улыбка навсегда в моем сердце! Спасибо Вам!»

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