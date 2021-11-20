«Полностью отдана Екатерине»: Вячеслав Малафеев готовится к разделу имущества с женой

Знакомые бывших влюбленных пока не уверены, сможет ли жена спортсмена забрать большую часть имущества.

Пока Екатерина Малафеева готовится к спортивным соревнованиям в ЮАР, ее муж Вячеслав Малафеев собирает документы для развода. Поклонники знаменитостей гадают, как звездная пара разделит имущество.

Инсайдер, который работает с Малафеевыми, приоткрыл завесу тайны на бракоразводный процесс бывшего футболиста и его жены.

«Они пока не обсуждали раздел имущества. Екатерина вообще готовится к своим гонкам велосипедным. Но бизнес, похоже, делить не придется. Компания «М16» по продаже элитной недвижимости полностью отдана Екатерине. Ну там и передавать-то нечего — они в глубоком минусе», – отметил Starhit.ru со ссылкой на близкого к семье источник.

Напомним, ранее экс-футболист заявил о разводе с женой Екатериной. Сама бывшая возлюбленная знаменитости не раз заявляла о проблемах в семье. Екатерина Малафеева пыталась спасти брак разным способами, но все попытки оказались безуспешными.

Малафеевы прожили вместе почти девять лет. В браке с Екатериной Вячеслав приобрел элитную 250-метровую квартиру в жилом комплексе на Крестовском острове. Стоимость недвижимости превышает 100 миллионов рублей.

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