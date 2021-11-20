«Слезы по ночам»: Ольга Бузова призналась, чего ей стоил уход из МХАТа

Исполнительница Ольга Бузова заявила, что съемки в шоу «Звезды в Африке» и участие в спектакле «Чудесный грузин» вымотали ее. Тем более, что артистка больше не нужна на сцене МХАТа.

На юбилее «Муз-ТВ» Бузова подчеркнула, что в последнее чувствует себя не очень хорошо.

«К концу года всегда подхожу к состоянию нестояния. Весь год работала, как сумасшедшая. Летом в Африке, всю весну и осень готовилась к шоу», — призналась Ольга.

Художественный руководитель МХАТа убрал Бузову из театра. И это отразилось на самочувствии артистки.

«Это тоже стресс, тоже слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года. В тот момент, когда мне нужно снимать новый клип, много работать, продолжать танцевать, мне уже здоровье и тело не то что намекает, а напрямую говорит: «Оль, работать — прекрасно, а я жуткий трудоголик, но нужно чуть-чуть притормозить», – передают слова Бузовой Starhit.ru.

Напомним, ранее Ольга Бузова позировала с Филиппом Киркоровым на ковровой дорожке в Кремле в платье-облаке.

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