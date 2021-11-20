«Вечно сидели ночью»: Елена Преснякова рассказала о взаимоотношениях с Кристиной Орбакайте

Первой любовью сына Елены и Владимира Пресняковых – Владимира стала дочь Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте. Пара встречалась несколько лет, а в 1991-м году родился их сын Никита. Спустя время они расстались, каждый устроил личную жизнь. Мама музыканта до сих пор с теплотой вспоминает о взаимоотношениях с Кристиной.

«Вообще со всеми женами сына я всегда была подругой. С Кристиной, помню, вечно сидели ночью, сложим ноги на стулья и ля-ля-ля, о чем только не говорили. Петрович идет, говорит, второй час, а вы все не спите», — сказала Преснякова «СтарХиту».

Напомним, что Владимир Пресняков более десяти лет назад женился на певице Наталье Подольской, которая подарила ему двух сыновей. Кристина Орбакайте тоже дважды стала мамой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.