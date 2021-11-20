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«Девочка моя!»: новая возлюбленная Гарика Харламова впервые пришла на Comedy Club

Девушку шоумена можно было с трудом узнать.

«Девочка моя!»: новая возлюбленная Гарика Харламова впервые пришла на Comedy Club
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ представил свою новую возлюбленную.

Гарик Харламов с новой возлюбленной
Гарик Харламов с новой возлюбленной. Фото: кадр из «Камеди Клаб»

«Алло, Сюзанна, привет! Моя сейчас уехала в полицию. Будет рассказывать про существование какого-то монстра. Ее упекут в психушку. У нас будет две недели вдвоем. Приезжай ко мне, моя сладкая».

Гарик Харламов

«Я уже здесь», — заметила девушка с необычной внешностью, заходя в зал.

«Какая ты быстрая заходи. Девочка моя», — заметил Харламов.

«Гарик Мартиросян!» — неожиданно воскликнул в конце ролика Харламов, подшутив над другом.

Напомним, что Гарик Харламов сейчас живет с актрисой Катериной Ковальчук. В прошлом году он развелся с актрисой Кристиной Асмус.

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Гарик МартиросянГарик ХарламовКатерина КовальчукКристина АсмусШоу "Камеди клаб"