«Девочка моя!»: новая возлюбленная Гарика Харламова впервые пришла на Comedy Club

Девушку шоумена можно было с трудом узнать.

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ представил свою новую возлюбленную.

«Алло, Сюзанна, привет! Моя сейчас уехала в полицию. Будет рассказывать про существование какого-то монстра. Ее упекут в психушку. У нас будет две недели вдвоем. Приезжай ко мне, моя сладкая». Гарик Харламов

«Я уже здесь», — заметила девушка с необычной внешностью, заходя в зал.

«Какая ты быстрая заходи. Девочка моя», — заметил Харламов.

«Гарик Мартиросян!» — неожиданно воскликнул в конце ролика Харламов, подшутив над другом.

Напомним, что Гарик Харламов сейчас живет с актрисой Катериной Ковальчук. В прошлом году он развелся с актрисой Кристиной Асмус.

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