Покорила чью-то фантазию: Рудова в декольте до талии кокетливо предъявила соблазнительное полушарие

Звезда не постеснялась нарядиться в рубашку без застежек.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» Наталья Рудова привлекла внимание к своей персоне проверенным способом. Она поделилась в микроблоге селфи, на котором позирует в рубашке с драпировкой на талии, в районе которой оканчивается внушительное декольте.

Причем, ни пуговиц, ни каких-то иных способов прикрыть «ложбинку греха» на наряде нет, кроме завязок на талии. В распахнутом наряде зрителю открылось упругое полушарие без нижнего белья, засветить которое и было целью красотки.

Кстати, совсем скоро актриса Наталья Рудова порадует поклонников своим появлением в новой комедии «Свингеры». Ее героиня с бойфрендом попадут в пикантную ситуацию с другой парой и будут выкручиваться из нее на глазах зрителей.

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