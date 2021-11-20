«Какие вкусные цвета»: Екатерина Варнава в пудровой шубке поддержала тренд на экомех

Бывшая возлюбленная Дмитрия Хрусталева – Екатерина Варнава – разместила в своем Instagram свежее фото в бледно-розовой шубке. Примечательно, что экс-звезда Comedy Woman поддержала тренд на искусственный мех.

Как и коллеги знаменитости Анна Михайловская и Мария Горбань, Екатерина Варнава отдала предпочтение шубе из экологичного меха. Блондинка скомбинировала меховую куртку с карамельными джоггерами и лососевым свитшотом.

«Да, мне нравится такая погода… Крайне…», – отметила Варнава.

«Боже, ну какая же красивая, моя любимая Варнавушка», «Красивая девушка в яркой одежде в пасмурную погоду», «Ой, как вам идет такая прическа», «Катенька, Вы красотка!», «Крутой лук», «Как красиво с такой укладкой», «Какие вкусные цвета», – похвалили Екатерину ее поклонники за образ с трендовым изделием.

Напомним, ранее Екатерина Варнава показала себя без макияжа. Артистка поделилась снимком со съемочного процесса. Вот только поклонники знаменитости стали переживать за актрису. Им показалось, что Варнава сильно похудела.

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