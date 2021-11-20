«В приятном ожидании»: Елена Преснякова призналась, что с нетерпением ждет правнуков

Старший внук Аллы Пугачевой и Елены Пресняковой – Никита четыре года назад обзавелся собственной семьей. В 2017-м он женился на модели Алене Красновой. Пара пока не спешит обзаводиться детьми, хотя звездная бабушка по отцу уже в нетерпении понянчить правнуков.

«Как-то шутили: «Папа, вон, уже на третий круг пошел, а ты задерживаешься!» Когда еще сына Темы не было у Вовы с Наташей, говорила, что есть стимул дождаться, стимул жить. А потом Тема родился, я на Никиту переметнулась. Теперь нам с Петровичем надо от него правнуков. Но он сказал, что торопиться не собирается — как раз и мы дольше поживем в приятном ожидании», — сказала Преснякова «СтарХиту».

Добавим, накануне Елена Преснякова отметила свое 75-летие. Более 55 их них она в браке с Владимиром Пресняковым-старшим. Пара воспитала сына Владимира, который также пошел по их стопам и заниматеся музыкой.

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