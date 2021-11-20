«Полгода в спортивных костюмах»: Юлия Пересильд обрадовалась смене имиджа

Артистка долгое время готовилась к полету в космос и не могла носить платья.

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы главной роли в фильме «Вызов. Время первых» Юлии Пересильд появилась фотография знаменитости в вечернем образе с топом и длинной юбкой.

Примечательно, что Пересильд сильно обрадовалась обновке. Яркие эмоции были связаны с тем, что Юлия долгое время не могла позволить себе женственные наряды.

Пересильд вначале готовилась к полету в космос, а потом прибывала на МКС. Все это время актриса ходила в специальной форме или просто в тренировочных костюмах. Пересильд призналась, что скучала по платьям и каблукам.

«Какой кайф! Возвращаете к жизни. Полгода в спортивных костюмах…», –отметила в своем Instagram Юлия.

Актриса позировала в кроп-топе с длинными рукавами и силуэтной юбке. Пересильд дополнила образ цвета звездной ночи босоножками на каблуках.

Напомним, ранее Юлия Пересильд рассказала о важных наставлениях своей бабушки. Близкая родственница актрисы научила избегать знаменитость приступов зависти по отношению к окружающим.

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