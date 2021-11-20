«Тут перегиб предусмотрен»: Федункив показала, у кого Собчак возьмет интервью

Вместе с Гариком Харламовым она представила сценку «Муж и жена дома».

Актриса Марина Федункив в эфире Comedy Club на канале ТНТ показала у кого, как она уверена, в скором времени возьмет интервью телеведущая Ксения Собчак. Вместе с Гариком Харламовым она представила миниатюру «Муж и жена дома». В конце сценки в зал вышла странная уродливая девушка.

«Я догадываюсь, что оно умеет делать. Да, возможно я не настолько прогрессивная. Не угадала твоих внутренних желаний. Не докопалась до глубин. Ну это перегиб. Кстати, тут перегиб предусмотрен». Марина Федункив

Как заметила Федункив, она не понимает, что творится в голове у Харламова. «Ну что ты молчишь? Ладно, молчи. Ничего, скоро все равно все выяснится. Все равно Собчак у этого интервью возьмет», — заявила Марина Федункив, намекая, что светская львица не чурается бесед даже с маньяками.

Напомним, что Марина Федункив – редкий гость на Comedy Club. Сценки с ее участием всегда очень запоминающиеся.

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