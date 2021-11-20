«Из бабушкиного шкафа»: Шубская в «скучном» платье устаревшего фасона отметилась на отдыхе

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская с детьми и сестрами улетела отдыхать на море. Здесь красотка отметила свой день рождения в кругу самых родных и близких.
С собой модель взяла целый чемодан нарядов. На вечерний променад Шубская нарядилась в платье миди с цветочным принтом, оценить который любезно согласилась фэшн-эксперт Надя Иванова.
«Легенькое платьице с бабушкиной расцветкой достаточно тяжелого колорита. И не совсем вяжутся с ним золотистое сабо. Спасает положение сама Настя. Она очень красива, на ней любой наряд будет сидеть идеально.
Но платье, его фасон и принт устаревшие. Я называю их «из бабушкиного шкафа». С ними нужно быть крайне осторожной, поскольку он легко добавит возраста, и подружиться с ним могут совсем юные девушки.
Сабо лучше заменить на белые кеды или ближе к оттенку платья. Золото здесь странно поддержано браслетами, но и они тяжеловаты для легкой фактуры платья», — оценила аутфит стилист.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды СПб университета культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн — 19 лет.
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