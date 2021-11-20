Как Сергей Полунин пытался подружить Россию и Украину
Видео
10 действительно ненужных вещей в доме, которым место на мусорке
Видео

В окружении танцевальной свиты: Клава Кока в ажурных чулках выступила на юбилее «Муз-ТВ»

Артистка закрепила фирменный стиль выходом на ковровую дорожку в Кремле.

В окружении танцевальной свиты: Клава Кока в ажурных чулках выступила на юбилее «Муз-ТВ»
Клава Кока. Фото: Instagram.com/klavacoca

Исполнительница Клава Кока нарядилась в откровенный образ для выступления на концерте в честь 25-летия «Муз-ТВ».

Певица отдала предпочтение кружевным чулкам, которые прикрепила с помощью черных нитей к поясу. Клава дополнила образ боди в стиле Ренессанса. Также на артистке был плащ цвета ночи с рукавами-буфами и бантом на шее.

Кока собрала волосы в высокий пучок и сделала косую челку. Знаменитость украсила длинные пальцы серебряными наперстками.

Бывшая возлюбленная блогера Димы Гордея позировала на торжественном мероприятии в окружении танцоров в рубашках из тонкой ткани с драпировкой. Артисты подтасовки с розами в руках окружили яркую Клаву и притворились ее свитой.

Клава Кока с танцорами
Клава Кока с танцорами. Фото: Teleprogramma.pro/Ольга Храбрых

Отметим, что в последнее время Клава Кока часто демонстрирует такой стиль, вдохновленный эпохой правления императриц. Знаменитость даже сняла клип во дворце.

Напомним, ранее Лолита и Давид Манукян стали ведущими юбилейного концерта «Муз-ТВ» в Кремле. Музыкальный канал отметил 25-летие.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Звездный стильКлава КокаМУЗ-ТВсмелый образюбилейный концерт