«Есть моменты, за которые стыдно»: Барановская излила душу перед Эмином

Юлия Барановская успевает воспитывать троих детей, вести программы, писать подкасты и много путешествовать. С особым азартом звезда изучает разные уголки России – от Байкала до Камчатки.

После развода с футболистом Андреем Аршавиным она смогла построить карьеру и добиться желаемых целей. Однако, как призналась Юлия в подкасте «Быть человеком» на «Сберзвуке» во время беседы с Эмином Агаларовым, и у нее бывают трудности.

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«Есть моменты, за которые мне дико стыдно. Я стараюсь проговаривать их вслух. И, кстати, стараюсь иногда проговаривать их с экрана телевизора, потому что мама так слышит лучше. Это больше в сердце проникает», — сказала Барановская.

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