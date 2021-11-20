«Посмотреть на него с восхищением»: Юлия Барановская рассказал, как скаты научили ее проще относиться к жизни

Бывшая жена Андрея Аршавина призналась, что стала более философски относиться к жизни. Такие перемены в жизни Юлии Барановской произошли после поездки на Мальдивы.

Пока Барановская стояла в столичных пробках, знаменитость поделилась архивным видео с Мальдивских островов. На нем Юлия в пудровом платье с воланами стола на берегу моря и наслаждалась свежим ветром.

Телеведущая призналась, что это путешествие навсегда изменило ее.

«Стою в пробке с серым небом над головой, смотрю видео с Мальдив и понимаю, что это были очень счастливые 4,5 дня – исполнилась моя мечта, мы плавали с огромной стаей мант и их было более ста. Они, кстати, оставили мне свой пароль от высоких вибраций, поэтому пробка – это просто пробка, а серое небо тоже может быть очень красивым, если посмотреть на него с восхищением», – отметила Юлия.

Напомним, ранее Юлия Барановская призналась, что ей нравился Марат Сафин. Теннисист привлекал Барановскую, когда еще она была в браке с Аршавиным.

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