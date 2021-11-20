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«Спасибо, котик»: Медведевой подарили на день рождения автомобиль

Фигуристка отметила личный праздник 19 ноября.

«Спасибо, котик»: Медведевой подарили на день рождения автомобиль
Евгения Медведева. Фото: Global Look Press

Серебряному призеру Олимпиады-2018 Евгении Медведевой исполнилось 22 года. Личный праздник спортсменка отметила 19 ноября в кругу друзей и близких. Среди них был и тиктокер Даня Милохин, с которым фигуристка выступает в «Ледниковом периоде».

На торжестве Евгения появилась в легком платье с цветами, а голову украсила венком. Снимками с именинницей в своем инстаграм поделился Милохин. На кадрах он нежно обнимал спортсменку.

Евгения Медведева и Даня Милохин
Евгения Медведева и Даня Милохин. Скриншот: instagram.com/danya_milokhin

«Поздравляю, Жека!» — написал Милохон.

«Спасибо, котик», — ответила Медведева в комментариях.

В конце праздника спортсменку ждал сюрприз. Ей подарили автомобиль MINI Cooper стоимостью от двух миллионов рублей.

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