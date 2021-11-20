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«Сейчас где-то Малинин сказал: «Кто на мою территорию?»: Воля и Харламов высмеяли певца

Шоумены упомянули музыканта в беседе с актером Юрием Стояновым.

«Сейчас где-то Малинин сказал: «Кто на мою территорию?»: Воля и Харламов высмеяли певца
Александр Малинин. Фото: Globallookpress.com

Шоумены Павел Воля и Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ посмеялись над музыкантом Александром Малининым. На шоу пожаловал актер Юрий Стоянов.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

«25 января 2021 года Юрий Стоянов выпустил дебютный альбом под названием «Где-то», в который вошли романсы его собственного сочинения», — заявил Гарик Харламов.

«Стоп, стоп, стоп. Какие романсы? Просто песни», — поправил Стоянов.

«Правильно. Не надо называть это романсами. Сейчас где-то Малинин сказал: «Кто на мою территорию?»

Павел Воля

«Причем Малинин спал. Просто «Камеди» включил. Что! Романс?» — посмеялся Гарик Харламов.

Напомним, что Александр Малинин по праву считается «королем романсов». В его репертуаре много песен в данном жанре.

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Александр МалининГарик ХарламовПавел ВоляШоу "Камеди клаб"Юрий Стоянов