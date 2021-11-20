«Моя карешечка»: Алена Рапунцель показала себя без наращенных волос

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель запомнилась зрителям проекта как обладательница длинной шевелюры. Волосы у красотки не свои, она их регулярно наращивает, экспериментируя с длиной и цветом.

Накануне пришло время коррекции, и звезда реалити отправилась к своему мастеру по наращиванию волос. Когда старые локоны были сняты, Алена Рапунцель показала себя настоящую, без посторонних прядей на голове.

«Смотрите, вот моя натуральная карешечка. Кстати говоря, у меня так хорошо отросли волосики. Мы постоянно с Кариной немножко подрезаем кончики секущиеся», — показала себя инстадива.

Красотка старается отрастить свой натуральный цвет и понемногу срезает его с концов, оставляя каждый раз каре. Полгода назад Алена была блондинкой, затем перекрасилась. И теперь мечтает вернуть природный оттенок на волосах.

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