Совет да любовь: Иван Янковский показал свадебное фото

Актер Иван Янковский показал редкое фото со свадьбы с Дианой Пожарской. Снимком звездный наследник поделился в своем инстаграме. Правда, кадры были сделаны во время съемок фильма «Чемпион мира», в котором влюбленные снимались. К слову, именно на съемочной площадке и закрутился их бурный роман.

Янковский сыграл молодого шахматиста Анатолия Карпова, а Диана – его молодую супругу.

Летом этого года молодая актриса родила Ивану сына, которого назвали Олег, в честь знаменитого родственника. Перед его рождением молодые люди расписались и стали настоящей семьей.

Добавим, что фильм «Чемпион мира» выйдет на экраны 30 декабря. Об этом Янковский сообщил в своем инстаграме.

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