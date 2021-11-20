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«Мы поругались еще до премьеры»: Орбакайте рассказала о серьезной ссоре с Сафоновым

Как отметила актриса, она сделала первый шаг к примирению.

«Мы поругались еще до премьеры»: Орбакайте рассказала о серьезной ссоре с Сафоновым
Кирилл Сафонов. Фото: Globallookpress.com

Певица и актриса Кристина Орбакайте в студии шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала о серьезной ссоре с актером Кириллом Сафоновым. Они вместе играют в спектакле «Двое на качелях» в «Современнике».

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

«Этот спектакль я играю третий год. У нас есть определенные отношения героев. Мы зависим друг от друга. Мы поругались однажды еще до премьеры. Причем очень серьезно, практически вдрызг разругались с Кириллом Сафоновым. Мы в итоге ужасно сыграли второй акт на прогоне».

Кристина Орбакайте

Как отметила Орбакайте, она — девушка с опытом. «Я поняла, что надо мириться. Он и я — близнецы. Я сделала первый шаг к примирению. И мы решили больше не ссориться. Премьера в итоге прошла гладко», — заявила Кристина Орбакайте.

Напомним, что Кирилл Сафонов – муж певицы Саши Савельевой. Дуэт Орбакайте и Сафонова считается одним из лучших на сцене.

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Кирилл СафоновКристина ОрбакайтеСпектакль "Двое на качелях"театр "Современник"Шоу "Все к лучшему"