«Это не у меня дома!»: Галкин очень удивился, когда увидел роскошное кованое зеркало в подсобке

Шоумен Максим Галкин живет в замке, где окружил себя настоящими произведениями интерьерного и архитектурного искусства. Дорогая антикварная мебель, лепнина и огромные люстры – это лишь малая часть того, что могут увидеть его поклонники на домашних кадрах шоумена.

Галкин невероятно ценит стиль и красоту вокруг, поэтому когда он оказался в подсобке с роскошным зеркалом, то очень удивился.

«Смотрите, какой тут фон, трубы. И вдруг такое зеркало. Это не у меня дома!», — заметил шоумен. Он запечатлел на видео себя в этом красивом зеркале и показал в микроблоге.

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