Суперпуш-ап и бедра в сетке: Каменских после выступления покрасовалась перед зеркалом в откровенном наряде

Экс-солистка группы «Потап и Настя» Настя Каменских в настоящее время развивается как сольная исполнительница. Она знаменита далеко за пределами Украины, и накануне дала концерт на одном из популярных курортов Египта.

После выступления Каменских показала себя в концертном наряде. Довольно откровенное каркасное платье с глубоким декольте подчеркнуло пышный бюст красотки при помощи супер-пуш-ап. Ноги звезда обтянула чулками-сеткой и надела высокие ботфорты.

По бедрам струилась длинная бахрома, исполнившая роль юбки. Получился дерзкий и сексуальный образ, который Каменских стала примерять все чаще.

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