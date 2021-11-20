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«Не видим интереса»: представитель Костюшкина оценил вероятность возрождения «Чай вдвоем»

Как отметил Сергей Комиссаров, у его подопечного уже на три года расписаны все проекты.

«Не видим интереса»: представитель Костюшкина оценил вероятность возрождения «Чай вдвоем»
Денис Клявер и Стас Костюшкин. Фото: Globallookpress.com

Представитель музыканта Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров в беседе с Teleprogramma.pro оценил вероятность возрождения группы «Чай вдвоем», о чем мечтают многие фанаты коллектива.

Стас Костюшкин
Стас Костюшкин. Фото: Globallookpress.com

«Пока не планируем возрождения. Не обсуждаем. У Стаса есть масса проектов без «Чай вдвоем». Отдельно от Дениса Клявера. У Станислава на три года расписаны проекты. Пока не видим интереса».

Сергей Комиссаров

Как отметил Комиссаров, совместные награды, полученные группой «Чай вдвоем», хранятся дома, как у Дениса Клявера, так и у Стаса Костюшкина. «Они разделили награды пополам», — заметил Сергей Комиссаров.

Ранее Денис Клявер говорил, что хранит у себя все «Золотые граммофоны» группы «Чай вдвоем». Когда он на них смотрит, то они придают ему вдохновения.

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Группа "Чай вдвоем"Денис Кляверпремия "Золотой граммофон"Сергей КомиссаровСтас Костюшкин