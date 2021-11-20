Поскандалил на вечеринке «Муз-ТВ»: Киркоров вновь унизил журналиста

Артист не стал подбирать слова в адрес корреспондента.

Накануне в Москве отгремела вечеринка по случаю юбилея канала «Муз-ТВ». На концерте, посвященном 25-летию ресурса, собрался практически весь шоу-бизнес.

Звезды периодически позировали фотографам, а когда к журналистам вышел Николай Басков, то случился небольшой конфуз. Золотой голос так увлекся, что оступился и едва не упал. Артист не стал делать из этого трагедию, а просто посмеялся над собой.

Естественно, момент стал одним из самых обсуждаемых. А когда перед журналистами появился Филипп Киркоров, то журналисты не упустили возможности уточнить, как он отреагировал на ситуацию, в которую попал Басков.

«Дура что ль?» — ответил Киркоров одной из журналисток и поспешил удалиться. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, в 2004-м году Киркоров уже угодил в скандал с журналистом. Тогда на пресс-конференции ему не понравился вопрос Ирины Ароян. Филипп выгнал ее из зала, отметив, что его также раздражает розовая кофточка девушки.

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