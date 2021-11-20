Дива на сцене: Кудрявцева в мерцающем платье с открытыми плечами и воротником-чокером появилась на концерте

После полуторагодовалой паузы, возникшей в отношениях между Лерой Кудрявцевой и телеканалом «Муз-ТВ», телеведущая вновь вернулась в родные пенаты. Блондинка стала ведущей концерта в Кремлевском дворце, посвященного 25-летию канала.

На сцену Кудрявцева поднялась в черном, мерцающем серебристым люрексом, платье с рукавами-буфами и открытыми плечами. Фишкой образа стал воротник-чокер, от которого в сторону плеч устремились две тесемки.

Кудрявцева стала обладательницей награды «Звезда Муз-ТВ», чем и похвасталась у себя в микроблоге. Такой же титул получили многие селебрити, пришедшие на праздник и выступившие с номерами.

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