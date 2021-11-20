«Делает фигуру безупречной»: Пелагея нарядилась в изумрудное платье-рубашку

Стилист Виктория Шабанова заметила, что в таком образе невозможно остаться незамеченной.

Певица Пелагея в десятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале вновь расположилась в кресле наставника. На съемки красотка пришла в струящемся платье изумрудного цвета.

И не прогадала, поскольку зеленый цвет в любом своем оттенке актуален в текущем сезоне. Стилист Виктория Шабанова рекомендует брать пример с артистки.

«Пелагея выбрала для съемок платье в пол рубашечного кроя изумрудного цвета. Этот оттенок очень подходит нежной внешности певицы и выгодно подчеркивает цвет волос, цвет глаз и тон ее кожи. У Пелагеи прекрасная фигура и форма платья удачно подчеркивает ее. Цельный крой визуально вытягивает силуэт и добавляет роста. Акцент на талии в виде пояса в тон платья делает фигуру безупречной с точки зрения пропорций», — заметила стилист.

Цельности в образ придали аксессуары. Прическа и украшения на звезде подходят ей по стилю и смотрятся гармонично в комплекте с платьем.

Туфли в тон с декором из страз служат ненавязчивым и элегантным акцентом. В результате получился сдержанный, аккуратный и статусный образ.

«Я бы рекомендовала женщинам со схожей внешностью брать подобный образ на заметку. В нем можно отправиться на свадьбу в качестве гостя, либо в театр. Вы не останетесь незамеченной!», — пообещала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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