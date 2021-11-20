Слишком тесно и совсем нескромно: что произошло после того, как Валя Карнавал надела бикини не по размеру

Звезда Интернета Валя Карнавал уже неделю отдыхает на Мальдивах. Красотка мало активничает в своих микроблогах, но с неизменной стабильностью показывает себя в бикини. С собой артистка взяла целый чемодан купальников, причем некоторые из них ей явно не по размеру.

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Например, Карнавал показала, что произошло после того, как она надела бикини с малым бюстгальтером. Розовый лиф смог налезть лишь на небольшую площадь необъятной груди девушки, все остальное просто вытекло из-под чашечек.

При этом красотка не постеснялась опубликовать фото и видео в соцсетях. Девушка уже заметно загорела, местами даже обгорела, но домой пока не собирается.

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