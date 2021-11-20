Таинственное исчезновение: годовалый малыш Плющенко лишился вкусняшки, пока играл с собачками

Хитрые и прожорливые друзья обвели своего маленького хозяина вокруг пальца.

У самого младшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсения уже давно есть свой микроблог. Разумеется, ведет его мама. Причем, бизнес-леди всегда находит время на то, чтобы показать новые кадры с малышом.

В этот раз годовалый малыш Плющенко поиграл с двумя питомцами – шпицем и чихуахуа. Правда, забавой такое общение было только для него, а четвероногие друзья все время лишь охотились за заветным кусочком печенья, который Арсений держал в руке.

В какой-то момент лакомство просто исчезло из ладони – малыш даже проверил, сунув руку в рот, но оттуда ничего на язык не попало. Кроха недоуменно развел руками и начал грозно реагировать на двух виновников таинственного исчезновения сладости. «Он ругается, ругается», — объяснила мама.

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